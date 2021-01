Covid, Conte: 'Un milione di vaccinati in Italia, siamo primi in Ue' (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Un milione di Italiani ha ricevuto il vaccino anti #Covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Undini ha ricevuto il vaccino anti #19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'è prima in Ue per ...

riotta : Vedo timeline intasate dal tifo, per lo più per Conte, a sprazzi per Renzi. Bene, comprensibile, ma serve ragionare… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - TizianaFerrario : con 500 morti al giorno x #Covid siamo sicuri che il Mes non ci serva proprio? Siamo tra i paesi con più morti,non… - Danka20679600 : RT @repubblica: Vaccino anti-Covid: più di un milione di italiani lo ha già ricevuto. Conte: 'Siamo primi in Ue' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Italia prima in Ue per vaccini effettuati, sono un milione' #ANSA -