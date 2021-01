Covid, Conte: “Un milione di italiani vaccinati, primi in Europa” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

