Covid, Conte firma il nuovo DPCM: ecco cosa si può fare e cosa è vietato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, con all’interno le misure necessarie al contrasto e al Contenimento della pandemia da coronavirus Covid 19, il decreto entra in vigore dal 16 gennaio e sarà valido fino al 5 marzo. I dettagli Come ampiamente previsto nei giorni scorsi oggi, 15 gennaio, è arrivato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il famigerato DPCM con le misure necessarie al contrasto e al Contenimento della pandemia da coronavirus Covid-19. Nel dettaglio le misure principali. SCUOLA – Da lunedì 18 gennaio gli studenti delle scuole superiori tornano in classe e potranno farlo da un minimo del 50% ad un massimo del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppehato il, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, con all’interno le misure necessarie al contrasto e alnimento della pandemia da coronavirus19, il decreto entra in vigore dal 16 gennaio e sarà valido fino al 5 marzo. I dettagli Come ampiamente previsto nei giorni scorsi oggi, 15 gennaio, è arrivato ilDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il famigeratocon le misure necessarie al contrasto e alnimento della pandemia da coronavirus-19. Nel dettaglio le misure principali. SCUOLA – Da lunedì 18 gennaio gli studenti delle scuole superiori tornano in classe e potranno farlo da un minimo del 50% ad un massimo del ...

riotta : Vedo timeline intasate dal tifo, per lo più per Conte, a sprazzi per Renzi. Bene, comprensibile, ma serve ragionare… - TizianaFerrario : con 500 morti al giorno x #Covid siamo sicuri che il Mes non ci serva proprio? Siamo tra i paesi con più morti,non… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - PetrarcaNicola : @Corriere Continuo a ripetere che questo governo è più pericoloso del covid ormai da tempo. Un danno enorme alla Lo… - MilenaLazzaroni : RT @SkyTG24: Conte ha firmato il nuovo #Dpcm, dall'asporto dai bar alla scuola: ecco cosa prevede ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Coronavirus, Conte firma nuovo dpcm Covid, oggi 12 regioni rischiano di cambiare colore, indice Rt sale a 1.09: ultime notizie Fanpage.it Generale Luzi nuovo comandante carabinieri, la cerimonia a Roma

Milano, 15 gen. (askanews) - Il generale Teo Luzi è il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia di avvicendamento col ...

Coronavirus: la Sicilia in zona rossa da domenica

Tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni ...

Milano, 15 gen. (askanews) - Il generale Teo Luzi è il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia di avvicendamento col ...Tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni ...