Covid: “Ci vorrebbe un mese di lockdown, il vaccino da solo non basta” avverte Ricciardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Dobbiamo essere molto chiari: questa è una battaglia lunga, in questo momento ci vorrebbero misure più forti per tre o 4 settimane”. Ne è convinto il consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, come ha affermato stamane davanti ai microfoni di Rai Radio 1. L’esperto è infatti fermamente convinto che sarebbe opportuno valutare almeno un mese di stop generale, dando possibilità di movimento soltanto “per le attività essenziali: fare la spesa, per esigenze sanitarie, per emergenze, per lavoro. Questo bloccherebbe la circolazione del virus“. Diversamente, secondo Ricciardi, “non riusciremo a invertire la curva epidemica“. Ricciardi: “Sono necessarie misure energiche subito, anche per vaccinare tranquilli” In altre parole, sostiene il consigliere del ministro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Dobbiamo essere molto chiari: questa è una battaglia lunga, in questo momento ciro misure più forti per tre o 4 settimane”. Ne è convinto il consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter, come ha affermato stamane davanti ai microfoni di Rai Radio 1. L’esperto è infatti fermamente convinto che sarebbe opportuno valutare almeno undi stop generale, dando possibilità di movimento soltanto “per le attività essenziali: fare la spesa, per esigenze sanitarie, per emergenze, per lavoro. Questo bloccherebbe la circolazione del virus“. Diversamente, secondo, “non riusciremo a invertire la curva epidemica“.: “Sono necessarie misure energiche subito, anche per vaccinare tranquilli” In altre parole, sostiene il consigliere del ministro ...

