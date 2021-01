Covid | chi guarisce ha una “protezione simile al vaccino”

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Alfie Borromeo Le persone che guariscono dal-19 hanno un livello dicontro la reinfezionea quelle di coloro che ricevono ilanti-, per almeno 20 settimane. Lo rivela lo studio Siren della Public Health England che ha esaminato quanti membri del personale del NHS nel gruppo di studio hanno contratto il virus più di una volta., l’immunità dà un effettoal: lo studio È stato riscontrato che su un totale di 6.614 lavoratori, che hanno contratto il virus all’inizio del 2020, solo 44 sono risultati di nuovo positivi al coronavirus in un periodo di cinque mesi tra giugno e novembre. Secondo i ricercatori ciò significa che una precedente infezione conferisce, per almeno 20 settimane, l’83% di ...