Covid, chi è guarito ha una protezione simile al vaccino. Lo studio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le persone che guariscono dal virus Sars-Cov-2 hanno un livello di protezione contro la reinfezione simile a quelle di coloro che ricevono il vaccino anti-Covid, per almeno 20 settimane. Lo rivela lo studio Siren della Public Health England che ha esaminato quanti membri del personale del NHS nel gruppo di studio hanno contratto il virus più di una volta. Covid, l'immunità dà un effetto simile al vaccino: lo studio È stato riscontrato che su un totale di 6.614 lavoratori, che hanno contratto il virus all'inizio del 2020, solo 44 sono risultati di nuovo positivi al coronavirus in un periodo di cinque mesi tra giugno e novembre. Secondo i ricercatori ciò significa che una precedente infezione conferisce, per almeno 20 settimane, una protezione simile a quella del vaccino.

