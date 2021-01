Covid: Campania zona gialla, ma a Napoli aumentano i contagi dopo Natale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza si accinge a firmare nelle prossime ore stabilisce che la Campania resterà “zona gialla” insieme a Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise. Nonostante la buona notizia, desta preoccupazione la situazione del contagio nella città di Napoli che registra un aumento del 18% dei casi dopo le festività natalizie. I dati sono contenuti nel report curato dall’Osservatorio epidemiologico, coordinato dall’equipe di Giuseppe Signoriello, docente dell’università Vanvitelli, e dall’assessore alla Salute del Comune, Francesca Menna. Nelle ultime due settimane i casi sono stati 2.588 casi, il +18% rispetto alle due settimane precedenti, quando i nuovi casi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza si accinge a firmare nelle prossime ore stabilisce che laresterà “” insieme a Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise. Nonostante la buona notizia, desta preoccupazione la situazione delo nella città diche registra un aumento del 18% dei casile festività natalizie. I dati sono contenuti nel report curato dall’Osservatorio epidemiologico, coordinato dall’equipe di Giuseppe Signoriello, docente dell’università Vanvitelli, e dall’assessore alla Salute del Comune, Francesca Menna. Nelle ultime due settimane i casi sono stati 2.588 casi, il +18% rispetto alle due settimane precedenti, quando i nuovi casi ...

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - Notiziedi_it : Covid a Napoli, nelle festività natalizie aumentato il contagio. E la mortalità è doppia rispetto alla Campania - sscalcionapoli1 : Nuovo Dpcm: quasi tutta l'Italia verso la zona arancione, la Campania resta gialla, ecco cosa si può fare e cosa no… -