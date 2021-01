Covid | Campania zona gialla | ma a Napoli aumentano i contagi dopo Natale

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - AnsaBasilicata : Covid: la Basilicata resta zona gialla. Con Campania, Sardegna, Toscana, PA Trento e Molise #ANSA - PupiaTv : Covid, Campania resta in zona gialla: indice Rt inferiore a 1 - -

ROME, JAN 15 - Health Minister Roberto Speranza is set to sign an ordinance making most of Italy an 'orange zone' under Italy's tiered system of restrictions based on each region's risk of COVID-19 co ...Il turismo gastronomico è in pericolo e specialmente in quei territori isolati dalle grandi città: parliamo della Campania e in particolare dell'alto casertano.