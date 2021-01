Covid, Brusaferro (Iss): 'Rt e incidenza salgono, ma misure stanno frenando curva' (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Europa è sempre in piena pandemia e questo vuol dire 'che dobbiamo stare sempre molto attenti ad adottare tutte le misure nazionli ed europee per poterla controllare. L'Italia è in una fase di ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Europa è sempre in piena pandemia e questo vuol dire 'che dobbiamo stare sempre molto attenti ad adottare tutte lenazionli ed europee per poterla controllare. L'Italia è in una fase di ...

danruper : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Brusaferro: 'L'Italia è in fase di ricrescita ma senza impennata della curva per effetto delle misure prese' #ANSA… - leggoit : Covid, Brusaferro (Iss): «Rt e incidenza salgono, ma misure stanno frenando curva» - Fprime86 : RT @SkyTG24: Conferenza stampa Iss, Brusaferro: 'Italia in fase ricrescita ma senza impennata curva' - Snoopy16466 : RT @TgLa7: #Covid, #Brusaferro: età mediana #positivi inizia a calare. #pandemia - Affaritaliani : Covid, Brusaferro: “Europa in piena pandemia, stare sempre molto attenti” -