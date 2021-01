Covid, Brusaferro (Iss): “Circolazione resta alta, necessario rigore. Un nuovo lockdown? Misure intraprese funzionano” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ci troviamo in una fase delicata in cui la Circolazione è alta: è stata contenuta, ma richiede il mantenimento di rigorose Misure di mitigazione per evitare che in Regioni con Rt sopra 1 e rischio alto l’incremento dell’incidenza possa aumentare. Ma abbiamo raccolto i frutti rispetto alle Misure adottate, ma vanno mantenute e modulate a livello nazionale e regionale per fare in modo che la curva si appiattisca per poi decrescere”. A spiegarlo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19. “Perché non si va verso un nuovo lockdown di un mese come stanno facendo altri Paesi europei? Ci stiamo muovendo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ci troviamo in una fase delicata in cui la: è stata contenuta, ma richiede il mantenimento di rigorosedi mitigazione per evitare che in Regioni con Rt sopra 1 e rischio alto l’incremento dell’incidenza possa aumentare. Ma abbiamo raccolto i frutti rispetto alleadottate, ma vanno mantenute e modulate a livello nazionale e regionale per fare in modo che la curva si appiattisca per poi decrescere”. A spiegarlo Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale-19. “Perché non si va verso undi un mese come stanno facendo altri Paesi europei? Ci stiamo muovendo in ...

