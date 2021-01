Covid, Alitalia: superato il milione di rimborsi. Erogati oltre 370 milioni di euro (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da metà febbraio allo scorso 27 dicembre, Alitalia ha evaso 1 milione e 369 mila richieste di rimborso avanzate dai propri clienti, per un valore di 373,8 milioni di euro di biglietteria non utilizzata. Di questi, circa 79,8 milioni di euro, è l’ammontare degli oltre 362 mila voucher emessi, numero che include più di 47.400 voucher nei quali Alitalia ha riconosciuto un valore maggiorato rispetto a quanto originariamente pagato dal passeggero. Questo – secondo i dati diffusi da Alitalia – lo scenario determinato dallo stop dei voli aerei a causa dell’emergenza sanitaria. “L’impatto sul trasporto aereo generato dalla pandemia da Covid-19 – spiega la compagnia in una nota – ha fatto sì che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da metà febbraio allo scorso 27 dicembre,ha evaso 1e 369 mila richieste di rimborso avanzate dai propri clienti, per un valore di 373,8didi biglietteria non utilizzata. Di questi, circa 79,8di, è l’ammontare degli362 mila voucher emessi, numero che include più di 47.400 voucher nei qualiha riconosciuto un valore maggiorato rispetto a quanto originariamente pagato dal passeggero. Questo – secondo i dati diffusi da– lo scenario determinato dallo stop dei voli aerei a causa dell’emergenza sanitaria. “L’impatto sul trasporto aereo generato dalla pandemia da-19 – spiega la compagnia in una nota – ha fatto sì che ...

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta in diretta streaming nel corso della giornata odierna, venerdì 15 gennaio 2021, durante il dibattito telematico organizzat ...

