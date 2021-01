Covid: Afp, in Europa 30 milioni di casi (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - I casi di Covid-19 in Europa hanno raggiunto i 30 milioni, secondo il conteggio dell'agenzia France Presse. Il conteggio della Afp si basa sui dati ufficiali forniti alle 9 ora italiana ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - Idi-19 inhanno raggiunto i 30, secondo il conteggio dell'agenzia France Presse. Il conteggio della Afp si basa sui dati ufficiali forniti alle 9 ora italiana ...

Roma, 15 gen. (askanews) - Immagini all'esterno del boutique-hotel Jade di Wuhan, dove gli esperti dell'organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sono in quarantena. La squadra internazionale, arriva ...

I casi di Covid-19 in Europa hanno raggiunto i 30 milioni, secondo il conteggio dell'agenzia France Presse. (ANSA) ...

