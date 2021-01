Covid, 61 casi ogni 100 mila abitanti La provincia di Bergamo chiede deroghe (Di venerdì 15 gennaio 2021) La lettera congiunta del sindaco Gori e del presidente della provincia Gafforelli al governatore Fontana e all’assessore Moratti. «deroghe per scuola e commercio». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 gennaio 2021) La lettera congiunta del sindaco Gori e del presidente dellaGafforelli al governatore Fontana e all’assessore Moratti. «per scuola e commercio».

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 50 milioni i casi guariti al mondo - nzingaretti : Rendiamo di più la #scuolasicura. In @RegioneLazio si può fare tampone gratuito - per ragazzi senza prescrizione,… - Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - stefaniacampani : RT @AlessandroCere7: 6 casi con gravi effetti collaterali sono stati osservati in #Francia con il vaccino Pfizer durante questa terza setti… - MurcianoRocco : @Renato19571 @annapaolaconcia @MassimoGalli51 Le malattie dipende come le@si prende. Il covid l’ho avuto ed è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casi Covid, Germania: oltre 2 milioni i casi totali di contagio. La curva in Cina ai massimi da marzo ANSA Nuova Europa Dirigente Asp Cosenza indagato: «Ho aperto io il reparto Covid» e sui vaccini: «Non ne avrei permesso lo spreco»

CATANZARO – Decide di affidarsi a Facebook Vincenzo Cesareo, il direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola, indagato dalla Procura della Repubblica di Paola con l’accusa di avere som ...

Emergenza sanitaria, materia riservata allo Stato

Le misure di contenimento anti Covid e la gestione dell’emergenza epidemiologica sono materie riservate allo Stato che nessuna regione (nemmeno quelle a statuto speciale) può pensare di avocare a sé ...

