Covid | 477 vittime Tasso di positività al 5 | 9% | conteggiati anche test antigenici

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Sono 16.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 273.506, un dato che, per la prima volta, prende in considerazione anche i tamponi antigenici oltre a quelli molecolari. Dopo il cambio di metodologia nel conteggio dei tamponi, il tasso di positività cala al 5,9% dal 10,7% di ieri. Se si calcolasse l’incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe stabile al 10,3%.