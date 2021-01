Covid, 3 regioni in zona rossa. Nove passano in "arancione" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano in zona rossa da domenica. Nove le regioni che passeranno in "arancione" L'Italia cambia di nuovo colore. Dopo le settimane tra zone arancioni e gialle, Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano entreranno ufficialmente in zona rossa da domenica 17 gennaio. Nove regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta) diventeranno "arancioni". L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore con l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. I rischi secondo la Cabina di regia Per gli esperti che hanno monitorato l'incidenza del contagio nella settimana scorsa, "si osserva un peggioramento ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano inda domenica.leche passeranno in "" L'Italia cambia di nuovo colore. Dopo le settimane tra zone arancioni e gialle, Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano entreranno ufficialmente inda domenica 17 gennaio.(Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta) diventeranno "arancioni". L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore con l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. I rischi secondo la Cabina di regia Per gli esperti che hanno monitorato l'incidenza del contagio nella settimana scorsa, "si osserva un peggioramento ...

