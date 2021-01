infoitinterno : Covid, ecco il monitoraggio Iss: “In Liguria Rt superiore a 1”, così scatta la zona arancione - orizzontescuola : Covid-19, monitoraggio regionale della Cabina di Regia: conferenza stampa di Brusaferro e Rezza - QSanit : #Covid. La conferenza stampa sugli esiti del monitoraggio settimanale. Segui la diretta #Sanità - BasicLifeSupp : Covid. La conferenza stampa del Ministero della Salute sugli esiti del monitoraggio settimanale - infoitinterno : Covid Italia, monitoraggio Iss: Rt nazionale, incidenza alta - Il documento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

Quotidiano Sanità

L'ordinanza del Ministero della Salute sarà pubblicata in serata o al massimo domani per entrare in vigore domenica ...Firenze, 15 gennaio 2021 – Nell’Azienda Usl Toscana nord ovest (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa tranne la Zona del Cuoio) i casi positivi aggiornati al 15 gennaio sono 169. I guariti ...