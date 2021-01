Covid-19, in Campania oltre mille nuovi positivi: 37 i decessi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono oltre mille i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. Nel bollettino informativo dell’Unità di Crisi regionale si evince la positività di 1.150 persone, di cui 73 casi identificati da test antigenico rapido. Gli asintomatici sono 978 mentre i sintomatici 99. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 13.929 (di cui 1.353 antigenici). Comunicati 37 decessi, 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.150 (di cui 73 casi identificati da test antigenico rapido) di cui Asintomatici: 978 Sintomatici: 99 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSonoal-19 in. Nel bollettino informativo dell’Unità di Crisi regionale si evince latà di 1.150 persone, di cui 73 casi identificati da test antigenico rapido. Gli asintomatici sono 978 mentre i sintomatici 99. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 13.929 (di cui 1.353 antigenici). Comunicati 37, 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.150 (di cui 73 casi identificati da test antigenico rapido) di cui Asintomatici: 978 Sintomatici: 99 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi ...

