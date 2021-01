Così il cast di Che pasticcio | Bridget Jones ha salvato la popolazione dallo tsunami

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Erika Pomella Cheè il sequel che torna a raccontare le disavventure di una donna inglese interpretata da Renée Zellweger. In questo secondo film la troupe si spostò in Thailandia, dove poi ci fu il terribiledel 2004 Che- che andrà in onda questa sera alle 23.40 su Canale 5 - è il secondo film della trilogia che vede l'attrice Renée Zellweger indossare i panni della paffuta donna inglese sempre alle prese con i suoi problemi sentimentali e con le insicurezze legate al suo fisico e al suo peso. Infatti, per questo ruolo l'attrice ha dovuto mettere su vari chili, seguendo una dieta di ingrassamento, proprio come aveva fatto nel primo capitolo. Al fianco della protagonista, in questo secondo ...