Cosa succede intanto nel mondo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Almeno 34 morti in un terremoto sull’isola indonesiana di Sulawesi, il presidente eletto statunitense Joe Biden annuncia un piano di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, una nuova carovana di migranti in partenza dall’Honduras. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Almeno 34 morti in un terremoto sull’isola indonesiana di Sulawesi, il presidente eletto statunitense Joe Biden annuncia un piano di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, una nuova carovana di migranti in partenza dall’Honduras. Leggi

Marcozanni86 : Ma...ma..come? L'estremista Boris Johnos, il pericolo dei sovranisti per la tenuta democratica, i diritti umani com… - ilriformista : Non è stato facile decidere di andare fino in fondo. Ma è stato necessario per spazzare via i quintali di ipocrisia… - trash_italiano : MA COSA SUCCEDE - Farasha69570285 : RT @Sagittario09: Cosa succede dopo che ti è stato spezzato il cuore? - giuxmin : no aiuto che succede jungkook cosa combini -