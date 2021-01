Cosa si può fare e cosa no in Italia dal 16 gennaio

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo l’emanazione della sua cornice legislativa (ossia il decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale), il nuovo dpcm è finalmente pronto. Ecco tutte le misure per il contrasto alla pandemia di Covid-19 in vigore indal 16al 5 marzo, con il ripristino delle diverse zone colorate in base alla situazione epidemiologica dei diversi territori. Bisogna continuare a indossare la mascherina? Certo, il dpcm ribadisce che è obbligatorio sull’intero territorio nazionale “avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento ...