Cosa si può fare da sabato fino al 5 marzo: le misure del nuovo dpcm (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da covid 19. Le norme entrano in vigore da sabato prossimo 16 gennaio fino al 5 marzo. L’Italia continua a essere suddivisa per colori. Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Dodici le regioni in zona arancione: Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Emilia Romagna Veneto. Gialla il resto dell’Italia. Spostamento tra regionifino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato ilcontenente leper il contrasto e il contenimento dell’emergenza da covid 19. Le norme entrano in vigore daprossimo 16 gennaioal 5. L’Italia continua a essere suddivisa per colori. Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Dodici le regioni in zona arancione: Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Emilia Romagna Veneto. Gialla il resto dell’Italia. Spostamento tra regionial 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il ...

