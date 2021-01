Cosa Nostra, l’amico di Toto Riina Jr e gli affari nella Capitale: scattano 11 misure cautelari (Di venerdì 15 gennaio 2021) I Carabinieri del R.O.S oggi – col supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti (sono state interessate le province di Roma, Palermo e Trapani) – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 soggetti. Si tratta di persone ritenute responsabili di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, auto riciclaggio, reati commessi per agevolare l’associazione mafiosa “Cosa Nostra”. L’operazione Gerione L’odierna operazione “GERIONE” – che ha permesso di cristallizzare una strategia di penetrazione del tessuto economico della Capitale nell’interesse di “Cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) I Carabinieri del R.O.S oggi – col supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti (sono state interessate le province di Roma, Palermo e Trapani) – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa diemessa dal Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 soggetti. Si tratta di persone ritenute responsabili di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, auto riciclaggio, reati commessi per agevolare l’associazione mafiosa “”. L’operazione Gerione L’odierna operazione “GERIONE” – che ha permesso di cristallizzare una strategia di penetrazione del tessuto economico dellanell’interesse di “...

c_appendino : ?? Le #NittoATPFinals saranno a Torino dal prossimo novembre, fino al 2025. Un evento mondiale per il Paese, per To… - GDF : #GDF #Catania #Operazione #antimafia nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto appartenente a “Cosa Nostra”.… - peppeprovenzano : 25 anni fa veniva ucciso il piccolo #GiuseppeDiMatteo, un delitto che ha ricordato al mondo tutta la bestialità di… - ontoxy : RT @SkyTG24: Mafia a Roma, bar e pasticcerie gestiti da Cosa Nostra: 11 arresti - Italia_Nostra : #Reminder #oggi 17.30 su fb di #Italianostra 'A cosa serve Leonardo?'. Collegatevi tutti! per questo importante eve… -