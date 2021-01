Cosa fai nel weekend? HuffPost da casa | di buoni propositi | film da vedere e torte rovesciate

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È un po’ come se fosse un dovere che sentiamo ogni anno. Di rientro dalle vacanze che siano di Natale o quelle estive, c’è come una domanda fissa, che si presenta in testa martellante e suona più o meno così: hai già pensato ai? Hai intenzione di andare avanti così o pensi di cambiare finalmente qual? Il momento sembra sempre essere quello giusto, perché alla fine abbiamo sempre tutti voglia o bisogno di cambiare qualdi noi, peccato però che spesso l’entusiasmo duri poco. Mi spiego: magari hai in testa un sacco di obiettivi, di idee che riguardano il tuo corpo (più magro? più tonico?) o ancora il lavoro (più soldi? più tempo libero?), ma la strada per arrivarci sembra sempre lunghissima ed è facile che si interrompa ancor prima della fine del mese, altro che dell’anno. Perché alla fine della ...