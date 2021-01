Cosa c’è da sapere sulla sesta dose del vaccino Pfizer-BioNTech (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto di Vesna Harni da Pixabay)L’Italia procede spedita con la campagna vaccinale anti-Covid, tant’è che alcune regioni hanno già concluso la prima fase avendo somministrato addirittura la dose extra contenuta in ciascuna fiala del vaccino Pfizer. Proprio questa sesta dose suscita qualche domanda sulle forniture. Secondo alcuni, infatti, l’azienda farmaceutica potrebbe inviare meno fiale di vaccino ai paesi acquirenti o far pagare le dosi extra consegnate: gli accordi, d’altra parte, parlano di numero di dosi da fornire, non di fiale. Chiariamolo subito, però, anche se queste ipotesi si concretizzassero, al nostro paese (così come a tutti gli altri che hanno acquistato da Pfizer) non arriverà meno vaccino. La certificazione dell’Ema All’inizio della ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto di Vesna Harni da Pixabay)L’Italia procede spedita con la campagna vaccinale anti-Covid, tant’è che alcune regioni hanno già concluso la prima fase avendo somministrato addirittura laextra contenuta in ciascuna fiala del. Proprio questasuscita qualche domanda sulle forniture. Secondo alcuni, infatti, l’azienda farmaceutica potrebbe inviare meno fiale diai paesi acquirenti o far pagare le dosi extra consegnate: gli accordi, d’altra parte, parlano di numero di dosi da fornire, non di fiale. Chiariamolo subito, però, anche se queste ipotesi si concretizzassero, al nostro paese (così come a tutti gli altri che hanno acquistato da) non arriverà meno. La certificazione dell’Ema All’inizio della ...

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - MSF_ITALIA : Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, b… - ManlioDS : C'è poco da chiacchierare su situazioni fantomatiche intorno al Governo, la verità è solo una: in questo momento l'… - 19ElenaMaria78 : @nigritha_ Io non li shipperò mai... Ma la cosa mi lascia indifferente, lo farebbe anche la storia di C, ma per lui… - wildxheartt : prof: se uno è su un’isola deserta qual è l’unica possibilità che ha di andarsene? x: via mare prof: AMARE? x: via… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia