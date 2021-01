Cosa accade nel cervello di un negazionista? (Di venerdì 15 gennaio 2021) A volte ci può sembrare incredibile il numero di persone complottiste e negazioniste che affermano tesi più o meno strampalate: dai terrapiattisti ai no-mask, ormai ne abbiamo molti esempi. Prima di tutto, è da considerare che queste persone sono più attive sui social o comunque fanno più risonanza mediatica rispetto ai miliardi di persone al mondo che invece sono ben consapevoli di quanto sta accadendo e rispettano le regole, se pur affranti dalla tragica situazione che stiamo vivendo. Non dobbiamo quindi pensare che siano poi così tante le persone negazioniste.Ma Cosa accade nel loro cervello? Come è possibile che nel 2021 ancora ci siano persone che neghino le evidenze? Da un punto di vista emotivo, una possibile tesi è che appare più facile negare una realtà dolorosa piuttosto che accettarla. Tuttavia, è bene ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) A volte ci può sembrare incredibile il numero di persone complottiste e negazioniste che affermano tesi più o meno strampalate: dai terrapiattisti ai no-mask, ormai ne abbiamo molti esempi. Prima di tutto, è da considerare che queste persone sono più attive sui social o comunque fanno più risonanza mediatica rispetto ai miliardi di persone al mondo che invece sono ben consapevoli di quanto stando e rispettano le regole, se pur affranti dalla tragica situazione che stiamo vivendo. Non dobbiamo quindi pensare che siano poi così tante le persone negazioniste.Manel loro? Come è possibile che nel 2021 ancora ci siano persone che neghino le evidenze? Da un punto di vista emotivo, una possibile tesi è che appare più facile negare una realtà dolorosa piuttosto che accettarla. Tuttavia, è bene ...

borghi_claudio : A tutti quelli che vogliono fare qualcosa, non sto nemmeno a dirvi che mi aspetto che se siete d'accordo lo esprimi… - EricaLobby : @mariellagambar1 @LuciachiaraP Io non ho mai criticato la sua scelta di non “sprono” non avevo capito, ma non bisog… - AntennaAnkara : RT @MarianoGiustino: Su l'#Espresso @espressonline,@MarianoGiustino: 'Il braccio di ferro che #Erdogan può perdere', lettura necessaria per… - thewayisshinin : @mynameiskiio Credo sia per via del numero chiuso. In tutta Italia, nelle professioni sanitarie non si laureano più… - Desmondo90 : @Amos8125 @claud9048 Questo accade da tanto tempo. Forse da quando esistono i giornali. Internet ha aggravato la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa accade Cosa accade nel cervello di un negazionista? Wired.it Cosa succede se ritardi la seconda dose di vaccino Covid

Posticipare la seconda iniezione, ritardando la somministrazione del richiamo oltre l’intervallo raccomandato, può compromettere l’efficacia del vaccino ...

Urbino, Prof fa sesso durante la dad davanti agli studenti. Poi si scusa: «Non ci vedevamo da tanto»

Ha fatto sesso davanti alla webcam del suo computer, pensando di non essere ripreso, durante una lezione di didattica a distanza e sotto gli occhi dei suoi studenti, che hanno visto tutto. Accade ...

Posticipare la seconda iniezione, ritardando la somministrazione del richiamo oltre l’intervallo raccomandato, può compromettere l’efficacia del vaccino ...Ha fatto sesso davanti alla webcam del suo computer, pensando di non essere ripreso, durante una lezione di didattica a distanza e sotto gli occhi dei suoi studenti, che hanno visto tutto. Accade ...