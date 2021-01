CorSport: Ancelotti volle Lozano per sostituire Insigne, oggi il messicano si è preso il Napoli (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo a Lozano. Considerato l’anno scorso un bluff, se non addirittura un pacco, si è dimostrato, quest’anno, fondamentale. Il messicano, scrive il quotidiano sportivo, nelle idee di Ancelotti, che lo portò a Napoli, doveva avviare il processo di restaurazione della squadra. “Lozano deve tracciare un solco, avviare un processo di restaurazione, eventualmente (a quel tempo) rappresentare l’erede di Insigne, che vive i propri tormenti e teoricamente può ritrovarsi sul mercato”. oggi si trova sulla corsia opposta a quella del capitano, di cui è diventato complementare e quell’investimento iniziale è stato rivalutato. “Da quando si è alzato dalla panchina, dove è rimasto rispettosamente per un bel po’, Lozano s’è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo a. Considerato l’anno scorso un bluff, se non addirittura un pacco, si è dimostrato, quest’anno, fondamentale. Il, scrive il quotidiano sportivo, nelle idee di, che lo portò a, doveva avviare il processo di restaurazione della squadra. “deve tracciare un solco, avviare un processo di restaurazione, eventualmente (a quel tempo) rappresentare l’erede di, che vive i propri tormenti e teoricamente può ritrovarsi sul mercato”.si trova sulla corsia opposta a quella del capitano, di cui è diventato complementare e quell’investimento iniziale è stato rivalutato. “Da quando si è alzato dalla panchina, dove è rimasto rispettosamente per un bel po’,s’è ...

Milan, questo Pioli è quasi come l’Ancelotti campione: i dati

MILAN NEWS - 40 punti dopo 17 partite e +3 sulla seconda. Il Milan di Pioli ricorda i rossoneri dello Scudetto 2003/04: solo 2 punti in meno.

