Coronavirus Veneto: il bollettino del 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Veneto di oggi 15 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia: Ieri sera il Veneto ha somministrato finora 91.132 dosi di vaccino anti-Covid, esaurendo il 100% delle prime due forniture, mentre della terza – consegnata il 12 gennaio – è stato già consumato il 33,9%. Lo rende noto la Regione Veneto. Oggi sono state effettuate inoculazioni su 4.857 persone. Le Usl con i più alti numeri di vaccini somministrati sono quelle di Padova (14.006), Venezia (13.571) e Treviso (11.950). – "Credo che il Veneto sarà in fascia arancione 'rischio elevato'". ha spiegato ieir Zaia sulla prossima suddivisione in fasce di rischio delle regioni da venerdì prossimo dalle ultime valutazioni dell'Iss.

