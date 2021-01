Coronavirus: Un milione di italiani sono stati vaccinati: “L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate.” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La quota dei vaccinati in Italia ha raggiunto un milione di persone. Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ci ha tenuto a ringraziare tutti i cittadini attraverso un Post sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia.” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) La quota deiin Italia ha raggiunto undi. Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ci ha tenuto a ringraziare tutti i cittadini attraverso un Post sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Undiha ricevuto il vaccino anti covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria.in Ue perdi. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia.” su Il Corriere della Città.

Covid:Alitalia,oltre 1 mln rimborsi,per oltre 373 mln euro

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Da metà febbraio allo scorso 27 dicembre, Alitalia ha evaso 1 milione e 369 mila richieste di rimborso avanzate dai propri clienti, per un valore di 373,8 milioni di euro di bi ...

