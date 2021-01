Coronavirus, ultimi dati: in Italia 16.146 casi e 477 morti. Con i test rapidi tasso di positività crolla al 5,6%. Scendono ancora ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 15 gennaio 2021) I dati del ministero della Sanità per la prima volta tengono conto dei test rapidi: i tamponi effettuati salgono a 273.506 e crolla l’indice di positività Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Idel ministero della Sanità per la prima volta tengono conto dei: i tamponi effettuati salgono a 273.506 el’indice di

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 16.146 nuovi contagi, che portano ...

StampaSono 16.146 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con oltre 273mila tamponi processati, inclusi i test antigenici. I nuovi guariti sono 18.979, 477 i decessi. Giovedì si ...

