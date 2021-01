Coronavirus, Speranza accontenta Musumeci: zona rossa per la Sicilia. Nove regioni in arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma accontenta Nello Musumeci.Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. E la Sicilia sarà inserita in zona rossa, così come la Lombardia e la provincia di Bolzano. Tuttavia, se a mandare in rosso la Lombardia sono stati i numeri, a far scattare le restrizioni più dure nell'Isola è stata proprio la richiesta del presidente della Regione Musumeci, accolta da Speranza.Altre Nove regioni, invece, passano in area arancione: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) RomaNello.Il Ministro della Salute, Roberto, sulla base del monitoraggio settimanale e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. E lasarà inserita in, così come la Lombardia e la provincia di Bolzano. Tuttavia, se a mandare in rosso la Lombardia sono stati i numeri, a far scattare le restrizioni più dure nell'Isola è stata proprio la richiesta del presidente della Regione, accolta da.Altre, invece, passano in area: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e ...

