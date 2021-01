Coronavirus: Sicilia, Lombardia e Bolzano in zona rossa da domenica (Di venerdì 15 gennaio 2021) e non, come lasciava intendere stamattina un lancio dell’agenzia Ansa, da domani. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) e non, come lasciava intendere stamattina un lancio dell’agenzia Ansa, da domani. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: Bolzano, Lombardia e Sicilia vanno in area rossa #lombardia - Regione_Sicilia : #Covid19: ordinanza di @Musumeci_Staff, ecco le nuove restrizioni - - sugavodks : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: Bolzano, Lombardia e Sicilia vanno in area rossa #lombardia - IlMontanari : Scusate ma se come dice #Isss c'è un rischio di una nuova ondata pandemica senza controllo perché in Italia da lune… -