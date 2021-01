Coronavirus Sicilia, il bollettino del 15 gennaio: 1.945 nuovi casi, scende il tasso di positività (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 1.945 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 24.005 tamponi processati nelle ultime 24 ore.E' di 1.945 il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore. scende il tasso di positività all' 8%, mentre le vittime salgono a 39 che portano il totale a 2.916 deceduti. I positivi sono 45.045, con un aumento di 180 casi. I ricoveri si attestato sulle 1.613 unità, 210 dei quali in terapia intensiva. I guariti sono 1.726.Di seguito i dati della distribuzione territoriale nelle province: Catania con 456 positivi, Palermo 510, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Ragusa 29, Caltanissetta: 87, Agrigento 38, Enna 1. Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 1.945 ipositivi al Covid insu 24.005 tamponi processati nelle ultime 24 ore.E' di 1.945 il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore.ildiall' 8%, mentre le vittime salgono a 39 che portano il totale a 2.916 deceduti. I positivi sono 45.045, con un aumento di 180. I ricoveri si attestato sulle 1.613 unità, 210 dei quali in terapia intensiva. I guariti sono 1.726.Di seguito i dati della distribuzione territoriale nelle province: Catania con 456 positivi, Palermo 510, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Ragusa 29, Caltanissetta: 87, Agrigento 38, Enna 1.

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: Bolzano, Lombardia e Sicilia vanno in area rossa #lombardia - Regione_Sicilia : #Covid19: ordinanza di @Musumeci_Staff, ecco le nuove restrizioni - - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 15 gennaio: 1.945 nuovi casi, scende il tasso di positività - infoitsalute : Coronavirus, i dati del monitoraggio ISS: la Calabria è la 2ª Regione d’Italia per la più bassa incidenza del virus… -