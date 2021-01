Coronavirus, secondo Findomestic gli italiani aspettano la terza ondata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si moltiplicano gli studi di economia circa la capacità di spesa degli italiani che è ridotta allo stremo a causa del Coronavirus Nove italiani su dieci (l’86% per la precisione)… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si moltiplicano gli studi di economia circa la capacità di spesa degliche è ridotta allo stremo a causa delNovesu dieci (l’86% per la precisione)… L'articolo proviene da MeteoWeek.

TgrVeneto : #coronavirus #covid19 #Veneto #AziendaZero Secondo l'ultimo report, la pressione sugli ospedali continua a diminuir… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: ritardare il #SECONDO #RICHIAMO del #VACCINO può essere #DANNOSO - Ticinonline : Zona rossa? «È una punizione che la Lombardia non si merita», secondo Attilio Fontana #lombardia #italia… - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: Uno studio tedesco dice che i locali per la musica dal vivo non sarebbero pericolosi per la diffusione del #virus: 'I… - RadioFrecciaOf : Uno studio tedesco dice che i locali per la musica dal vivo non sarebbero pericolosi per la diffusione del #virus:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus secondo CORONAVIRUS: TERZA ONDATA di CONTAGI, secondo il PREMIER Giuseppe CONTE è IMMINENTE. Gli AGGIORNAMENTI iLMeteo.it Coronavirus. Oltre 93 milioni di contagi al mondo e oltre due milioni in Germania da inizio pandemia

I decessi in un giorno sono stati 1113 per un totale di 44.994 i nuovi casi 22.368.Sale il numero di casi giornalieri in. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, che riporta anche 1,99 mil ...

Covid-19: la Campania resta in zona gialla

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza, che entrerà in vigore domenica 17 gennaio, per indicare i cambi di colore delle regioni italiane. Per ...

I decessi in un giorno sono stati 1113 per un totale di 44.994 i nuovi casi 22.368.Sale il numero di casi giornalieri in. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, che riporta anche 1,99 mil ...Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza, che entrerà in vigore domenica 17 gennaio, per indicare i cambi di colore delle regioni italiane. Per ...