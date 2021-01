Coronavirus Roma, la mappa aggiornata dei contagi quartiere per quartiere: Torre Angela e Borghesiana le zone più colpite (Di venerdì 15 gennaio 2021) Coronavirus Roma, ecco la mappa aggiornata dei casi di Covid-19 nei quartieri della Capitale. Il monitoraggio, pubblicato periodicamente, è realizzato dal SERESMI il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Lazio zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti Coronavirus nel Lazio: la situazione al 15 gennaio 2021 Mentre la Regione Lazio si appresta ad entrare nella fascia arancione, nella giornata di oggi si registrano 1.394 nuovi positivi al Covid-19. Oltre 28mila i test effettuati, di questi 16 mila quelli antigenici. «Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11% ma se consideriamo anche gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021), ecco ladei casi di Covid-19 nei quartieri della Capitale. Il monitoraggio, pubblicato periodicamente, è realizzato dal SERESMI il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Lazio zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamentinel Lazio: la situazione al 15 gennaio 2021 Mentre la Regione Lazio si appresta ad entrare nella fascia arancione, nella giornata di oggi si registrano 1.394 nuovi positivi al Covid-19. Oltre 28mila i test effettuati, di questi 16 mila quelli antigenici. «Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11% ma se consideriamo anche gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus Roma, contagi ancora in aumento e l'indice Rt è oltre la soglia d'allerta RomaToday Reithera, il vaccino italiano anti-covid potenzialmente monodose: proseguono i test

Ritorno in classe e concorsi: ecco cosa cambia con nuovo il dpcm

