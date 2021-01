Coronavirus | positivi quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore Altri tre decessi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto sulle mascherine: modelli, caratteristiche e come averle scontate 23 dicembre 2020 Un importante alleato in tempi di: il saturimetro 15 gennaio 2021 Le mascherine per proteggere la ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 14/01/21 • Attualmente positivi: 561.380 • Deceduti: 80.848 (+522) • Dimessi/Guariti: 1.694.051 (+… - RegLombardia : #LNews A fronte di 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i nuovi positivi (9%). I guariti/dimessi sono 1.378 ????… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-13). A fronte di 26.535 tamponi effett… - _COSMOPOLIS_ : Covid, Puglia: 1.295 positivi e 31 decessi #15gennaio #covid19 #coronavirus #attualità #puglia #cosmopolis_media… - ValeriaTomei75 : RT @riviera24: Coronavirus, due nuovi casi positivi nelle scuole imperiesi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

Regione Emilia Romagna

Catanzaro - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 454.070 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 476.032 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate ...Non accenna ad attenuarsi l'ondata della pandemia in Calabria come testimoniano i dati diffusi dal Dipartimento Tutela della Salute ...