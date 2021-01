Coronavirus, paura per la variante brasiliana: Regno Unito blocca arrivi da Portogallo e Sudamerica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le prime preoccupazione sono insorte con la variante africana, poi con quella inglese. E ora gli esperti lanciano l’allerta sulla diffusione della cosiddetta mutazione brasiliana del Coronavirus, anche questa particolarmente contagiosa, che ha spinto il Regno Unito a bloccare l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Portogallo e Sudamerica. La situazione è particolarmente allarmante nella regione amazzonica, ma in generale in Brasile, che è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. La misura precauzionale entrerà in vigore dalle 4 di mattina di domani, ha reso noto Grant Shaps, ministro dei Trasporti del governo Tory di Boris Johnson. Si tratta della prima chiusura secca dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le prime preoccupazione sono insorte con laafricana, poi con quella inglese. E ora gli esperti lanciano l’allerta sulla diffusione della cosiddetta mutazionedel, anche questa particolarmente contagiosa, che ha spinto ilre l’ingresso ai viaggiatori provenienti da. La situazione è particolarmente allarmante nella regione amazzonica, ma in generale in Brasile, che è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. La misura precauzionale entrerà in vigore dalle 4 di mattina di domani, ha reso noto Grant Shaps, ministro dei Trasporti del governo Tory di Boris Johnson. Si tratta della prima chiusura secca dei ...

