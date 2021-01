Coronavirus, OMS: per ora no al certificato vaccinale per i viaggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Comitato di emergenza dell’OMS raccomanda di “non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per i viaggi internazionali”. È quanto si legge nel documento stilato dopo la riunione di ieri e pubblicato sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. A motivare la decisione il fatto che “vi sono ancora incognite critiche sull’efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione” e vista “la disponibilità limitata di vaccini“. In ogni caso, ha aggiunto il comitato, “la prova della vaccinazione non dovrebbe esentare i viaggiatori internazionali dal rispettare altre misure di riduzione del rischio”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Comitato di emergenza dell’OMS raccomanda di “non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per iinternazionali”. È quanto si legge nel documento stilato dopo la riunione di ieri e pubblicato sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. A motivare la decisione il fatto che “vi sono ancora incognite critiche sull’efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione” e vista “la disponibilità limitata di vaccini“. In ogni caso, ha aggiunto il comitato, “la prova della vaccinazione non dovrebbe esentare iatori internazionali dal rispettare altre misure di riduzione del rischio”.

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #OMS contraria al certificato vaccinale per i viaggi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms contraria al certificato vaccinale per i viaggi #oms - askanews_ita : L’Oms non consiglia il passaporto vaccinale - gigioLuc : RT @ilpost: Il team di scienziati dell’OMS che indagherà sulle origini del coronavirus è arrivato a Wuhan, in Cina - messveneto : Coronavirus, oltre 2 milioni di morti nel mondo. Il Regno Unito si blinda: Johnson: «Troppi contagi», la Gran Breta… -