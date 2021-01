Coronavirus: nota Cdm, ok a scostamento per 32 mld, tutele per lavoro, impresa, sanità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Via libera del Cdm a un'ulteriore scostamento di bilancio per 32 miliardi. Il Cdm "ha approvato la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine. Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l'anno 2021, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche", si legge nella nota diramata dopo il Cdm. "Le misure che il Governo si appresta ad adottare, in continuità con quanto già fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Via libera del Cdm a un'ulterioredi bilancio per 32 miliardi. Il Cdm "ha approvato la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine. Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l'anno 2021, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche", si legge nelladiramata dopo il Cdm. "Le misure che il Governo si appresta ad adottare, in continuità con quanto già fatto nel 2020, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della ...

