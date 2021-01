Coronavirus, Musumeci inasprisce la zona rossa in Sicilia: “Niente visite ai parenti, i dati del contagio sono allarmanti” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dalla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, la Sicilia sarà zona rossa per due settimane fino a domenica 31 gennaio.Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che in base ai contenuti dell’ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l’Isola, ha decretato un ulteriore intervento di inasprimento. Nella suddetta ordinanza, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive a quelle già previste dalla normativa nazionale per la zona rossa: non sarà infatti consentito fare visita ad amici e parenti."Ho appena firmato l’ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dalla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, lasaràper due settimane fino a domenica 31 gennaio.Lo ha stabilito il presidente della Regionena, Nello, che in base ai contenuti dell’ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l’Isola, ha decretato un ulteriore intervento di inasprimento. Nella suddetta ordinanza, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza,state aggiunte delle misure ancora più restrittive a quelle già previste dalla normativa nazionale per la: non sarà infatti consentito fare visita ad amici e."Ho appena firmato l’ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto ...

