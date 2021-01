Coronavirus, Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Iss: «Aumenta il rischio di un’epidemia fuori controllo» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi sette giorni, l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,09 (con una forbice tra 1,04 e 1,13). Lo rende noto l’Iss nel suo monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia facendo notare come l’indice Rt è in aumento da cinque settimane. Per questo, e seguendo altri valori, due Regioni e una provincia autonoma passano in zona rossa. Si tratta di Lombardia, Sicilia e della provincia di Bolzano. Sono invece nove le regioni che diventano arancioni: Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio, Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria Valle D’Aosta Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Le Regioni e le provincie più virtuose e quindi ancora gialle ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi sette giorni, l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,09 (con una forbice tra 1,04 e 1,13). Lo rende noto l’Iss nel suo monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia dain Italia facendo notare come l’indice Rt è in aumento da cinque settimane. Per questo, e seguendo altri valori, due Regioni e una provincia autonoma passano in. Si tratta die della provincia di. Sono invece nove le regioni che diventano arancioni: Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio, Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria Valle D’Aosta Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Le Regioni e le provincie più virtuose e quindi ancora gialle ...

