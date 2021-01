Coronavirus, licenziata una maestra contraria all'uso della mascherina in aula (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una maestra di una scuola di Treviso è stata licenziata dopo aver espresso contrarietà all'uso della mascherina anti Covid in aula. La sua iniziativa aveva portato i genitori a una protesta con tanto di sit-in davanti all'istituto scolastico a dicembre. Come riferisce Il Gazzettino citando fonti scolastiche, il "contratto è stato risolto" dal ministero dell'Istruzione, dopo che la maestra era stata assunta con un contratto speciale legato all'emergenza Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 gennaio 2021) Unadi una scuola di Treviso è statadopo aver espresso contrarietà all'usoanti Covid in. La sua iniziativa aveva portato i genitori a una protesta con tanto di sit-in davanti all'istituto scolastico a dicembre. Come riferisce Il Gazzettino citando fonti scolastiche, il "contratto è stato risolto" dal ministero dell'Istruzione, dopo che laera stata assunta con un contratto speciale legato all'emergenza Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Dopo la protesta dei genitori, all'insegnante che aveva espresso la contrarietà all'uso della mascherina è stato risolto il contratto

