Coronavirus, le news. In Italia 972 mila vaccinati. Iss: Rt nazionale sale a 1,09. DIRETTA (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuova stretta anti-Covid in vigore da domani. Oggi prevista la protesta dei ristoratori. Scuola, da lunedì superiori in presenza al 50%. Altri 522 intanto i decessi. Il tasso di positività risale al 10,7%. Germania verso un lockdown rafforzato. In Cina contagi ai massimi da marzo Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nuova stretta anti-Covid in vigore da domani. Oggi prevista la protesta dei ristoratori. Scuola, da lunedì superiori in presenza al 50%. Altri 522 intanto i decessi. Il tasso di positività rial 10,7%. Germania verso un lockdown rafforzato. In Cina contagi ai massimi da marzo

