Coronavirus | la Francia anticipa il coprifuoco alle 18 Castex | «Pronti a nuovo lockdown» Altro picco di contagi in Cina | cresce il focolaio nell’Hebei

(Di venerdì 15 gennaio 2021)EPA/THOMAS COEX Il premier francese Jeannazionale in18 Da sabato 16 gennaio il governo francese imporrà ilsu tutto il territorio nazionale a partire d18 per almeno due settimane. Cometo dal premier Jean, ilcoinvolgerà tutti i negozi e i servizi al pubblico, con eccezione dei soli servizi di emergenza. Finora laha rispettato ilfissato a partire d20, mentre solo in alcune province nella parte orientale più colpita daiveniva rispettato il18. Una misura che si sarebbe ...

gmaitila : Coronavirus nel mondo, primo morto in Cina dopo 8 mesi. Francia, coprifuoco dalle 18 - ve10ve : RT @globalistIT: Ulteriore stretta alle restrizioni - roma_paoletta : RT @globalistIT: Ulteriore stretta alle restrizioni - laregione : Coronavirus, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18 - globalistIT : Ulteriore stretta alle restrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia

Lo slittamento, ormai certo, dell’apertura degli impianti sciistici, previsto probabilmente nel prossimo Dpcm in uscita nella giornata odierna a causa della situazione sanitarie relativa al Covid 19, ..."E' la vita democratica normale degli stati e abbiamo una crisi vera in Estonia e una potenziale nei Paesi Bassi", ci dice un funzionario europeo. All'Eurogruppo di lunedì per discutere i piani nazio ...