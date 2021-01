Coronavirus, la curva scende: Veneto 'verso l'arancione'. Palù: 'AstraZeneca in approvazione Ema' (Di sabato 16 gennaio 2021) La situazione contagi da Covid-19 in Veneto continua ad essere in calo. In diretta dalla sede regionale della Protezione civile, il governatore Luca Zaia dà lettura degli ultimi dati e sottolinea come ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) La situazione contagi da Covid-19 incontinua ad essere in calo. In diretta dalla sede regionale della Protezione civile, il governatore Luca Zaia dà lettura degli ultimi dati e sottolinea come ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva Covid: a Los Angeles contagiato uno su tre, allarme in Brasile: 2 le varianti ANSA Nuova Europa Coronavirus, superati i 30 milioni di casi in Europa

I casi di Covid-19 in Europa hanno raggiunto i 30 milioni, secondo il conteggio dell'agenzia France Presse. Meno vittime nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, anche se restano comunque oltre quota 1000 ...

Coronavirus, i dati del monitoraggio ISS: la Calabria è la 2ª Regione d’Italia per la più bassa incidenza del virus. Male invece la Sicilia

In Italia, oggi, si registra un’incidenza settimanale pari a 183,36 casi ogni 100 mila abitanti. Lo evidenzia Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in conferenza stampa al m ...

