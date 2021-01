Coronavirus Italia, il bollettino del 15 gennaio 2021: 16.146 nuovi contagi, 477 i decessi (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 16.146 il totale dei nuovi contagi registrato nelle ultime 24 ore in Italia.Secondo il bollettino del ministero della salute oggi si registrano 16.146 nuovi contagi e 477 decessi in Italia, per un totale di 81.325. 22.841 il totale dei ricoverati, -269 rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 2.522. In isolamento domiciliare 532.705, in diminuzione di 3.008 casi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese è di 558.0681.713.030 il totale di persone tra dimessi e guariti, in aumento di 18.979 unità. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 273.506 per un totale di 28.734.210. Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' di 16.146 il totale deiregistrato nelle ultime 24 ore in.Secondo ildel ministero della salute oggi si registrano 16.146e 477in, per un totale di 81.325. 22.841 il totale dei ricoverati, -269 rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 2.522. In isolamento domiciliare 532.705, in diminuzione di 3.008 casi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese è di 558.0681.713.030 il totale di persone tra dimessi e guariti, in aumento di 18.979 unità. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 273.506 per un totale di 28.734.210.

