Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi 15 gennaio. E 446 nuovi contagi. Oltre 60mila vaccinati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 10 i morti per Coronavirus, oggi 15 gennaio, in Toscana. Si tratta di 6 donne e 4 uomini con età media di 84 anni. I nuovi contagi sono invece 446, con età media di 45 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 114.472 (90,1% dei casi totali). Superata la soglia 60mila per le vaccinazioni

