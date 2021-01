Coronavirus, in Lombardia 68 morti e 2.205 nuovi positivi: 86 sono a Bergamo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-13). A fronte di 26.535 tamponi effettuati, sono 2.205 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 1.083. A Bergamo nelle ultime 24 ore ci sono stati 86 nuovi positivi. I dati di venerdì 15 gennaio – i tamponi effettuati: 26.535 totale complessivo: 5.164.398; – i nuovi casi positivi: 2.205 (di cui 97 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 427.181 (+1.083.), di cui 3.883 dimessi e 423.298 guariti; – in terapia intensiva: 466 (-2); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.601 (-13); – i decessi, totale complessivo: 26.094 (+68). I nuovi casi per provincia Milano: 518 di cui 186 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-13). A fronte di 26.535 tamponi effettuati,2.205 i(8,3%). I guariti/dimessi1.083. Anelle ultime 24 ore cistati 86. I dati di venerdì 15 gennaio – i tamponi effettuati: 26.535 totale complessivo: 5.164.398; – icasi: 2.205 (di cui 97 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 427.181 (+1.083.), di cui 3.883 dimessi e 423.298 guariti; – in terapia intensiva: 466 (-2); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.601 (-13); – i decessi, totale complessivo: 26.094 (+68). Icasi per provincia Milano: 518 di cui 186 a Milano ...

