Coronavirus, il nuovo Dpcm: Sicilia e Lombardia zone rosse da domani

Quasi tutta Italia in zona arancione e il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Entrerà in vigore nelle prossime ore la nuova stretta per evitare che anche l'Italia finisca nella stessa situazione di Gran Bretagna e

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - imperianews_it : Coronavirus, con il nuovo decreto spostamenti vietati tra regioni dal 16 gennaio al 5 marzo, visite a parenti e ami… - peoplexplanet : #covid19 nuovo #DPCM: basta #asporto dai #bar e divieto di spostamento tra #Regioni anche gialle fino al 15/2.… - geomsalvatores2 : RT @ElioLannutti: Governo, sale a 32 mld lo scostamento di bilancio. Risorse cheservono per il nuovo decreto Ristori, per attività e profes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo CORONAVIRUS: NUOVO DPCM, il Ministro della Salute SPERANZA lo presenta, in VIDEO iLMeteo.it Crisi di governo. Conte in Parlamento lunedì e martedì: trovati i numeri in Senato?

Il premier Conte in Parlamento lunedì e martedì per chiedere la fiducia. I numeri alla Camera non preoccupano, al Senato la caccia è aperta.

