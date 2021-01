Coronavirus, il bollettino di oggi 15 gennaio: 477 morti e 16.146 nuovi casi Covid. Ecco le regioni che cambiano colore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di venerdì 15 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di venerdì 152020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Sono 16.146 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri, per un totale di 2.352.423 ...

Nba, Washington chiusa per Covid: 5 giocatori positivi

Chiuso per Covid. Washington è il nuovo focolaio di coronavirus in Nba: ci sarebbero 5 giocatori positivi, circostanza che ha costretto i Wizards a chiudere il centro di allenamento e a rimanere in qu ...

