Coronavirus | il bollettino del 15 gennaio

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.146, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.352.423. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.312 unità, quindi al momento risultano positive 558.068 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.522, ovvero 35 in meno da ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 22.841, quindi 269 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 532.705. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 477 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 81.325. Da ieri si registrano anche 18.979 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.713.030.

